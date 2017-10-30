На Івачівському ставі перекинувся човен з рибалками

30/10/2017 Розмір тексту:

Бригада швидкої виїжджала в Івачів Горішній, де надавала допомогу двом чоловікам, які перекинулися на човні під час риболовлі.

За попередньою версією човен перекинувся, бо знявся сильний вітер, пише Доба.

На щастя, обоє рибалок залишилися живими, отримавши лише переохолодження легкого ступеня. У воді рибалки перебували 15-20 хвилин, поки перехожі не викликали службу МНС.

Працівники цієї служби витягнули чоловіків з води і транспортували їх до будинку на базі, де зігрівали гарячим чаєм та обігрівали електричним феном.

Після наданої допомоги потерпілих залишено на місці пригоди, оскільки від госпіталізації вони відмовилися. Обох рибалок з місця пригоди забрали друзі, які приїхали по них машиною.