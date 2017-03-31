На інфраструктуру громад у 2016 році Тернопільщина отримала понад 141 мільйон гривень субвенції, – Віктор Овчарук

31/03/2017 Розмір тексту:

Попри те, що досі триває війна на Сході нашої держави і Україна терпить агресію з боку Росії – Тернопільщина має перспективи в своєму розвитку. Про це розповів в ефірі програми «Актуально» на «Радіо ROKS» голова обласної ради Віктор Овчарук.

– Навіть у тих складних умовах, в яких сьогодні перебуває Україна, ми не повинні опускати рук, адже нам держава надала значний ресурс. Зокрема реформа децентралізації дозволила отримати області значні кошти, розширити повноваження на місцях. Якщо проаналізувати скільки коштів отримала Тернопільщина за останні 25 років і скільки вона отримала за час впровадження реформи, то побачимо колосальну різницю. На сьогодні в області проводяться роботи на близько 400 об’єктах, – зауважив Віктор Овчарук.

Так, у 2016 році на формування інфраструктури 26-ти об’єднаних територіальних громад, зокрема на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства, придбання спецтехніки тощо, із державного бюджету в Тернопільську область спрямовано субвенцію в розмірі 141,6 мільйонів гривень.