На Гусятинщині школи отримали 25 нових комп’ютерів. ФОТО

23/01/2017 Розмір тексту:

Дві школи на Гусятинщині отримали нові комп’ютери в рамках урядової програми. Вручити колективам та учням подарунки приїхав особисто і народний депутат Микола Люшняк.

У рамках поїздки, спільного з головою Тернопільської ОДА, Микола Володимирович відвідав опорну загальноосвітню школу I-III ступенів №2 м. Хоростків. Цей заклад у своє розпорядження отримав 10 сучасних комп’ютерів, що стало результатом співпраці між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки.

Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія» м. Копичинці 20 січня отримав 15 нових сучасних комп’ютерів. Комплекс є одним із п’яти навчальних закладів Тернопільської області, визнаних кращими у конкурсі, що провели в рамках Року англійської мови в Україні Громадською організацією GoGlobal разом із Міністерством освіти і науки України.

– Ми крок за кроком намагаємося покращувати умови та засоби навчання для наших дітей. Так, в результаті дії Фонду регіонального розвитку, педагоги та учні працюватимуть і вчитимуться у комфортних, теплих умовах. А завдяки урядовій програмі і цим комп’ютерам – зможуть істотно покращити і рівень викладання та засвоєння знань, – переконаний Микола Люшняк.