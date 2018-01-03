На Гусятинщині після канікул діти навчатимуться в оновленій школі. ФОТО

Напередодні Нового року в селі Коцюбинці, що на Гусятинщині, урочисто відкрили оновлену загальноосвітню школу.

Завдяки фінансовій підтримці народного депутата України Миколи Люшняка, субвенції з державного бюджету, коштів із районного та місцевого бюджетів, а також допомозі місцевих аграріїв у школі утеплили фасад із декоративним покриттям шкільної будівлі, перекрили дах з утепленням горища та замінили 28 вікон і дверей на енергозберігаючі.

Участь у заході взяв народний депутат України Микола Люшняк.

Завдяки територіальній реформі сьогодні вдається реалізовувати на місцях інвестиційні проекти на взірець Коцюбинецької школи. Модернізований навчальний заклад тішить, адже це одна із найбільших сільських шкіл, яка налічує 190 учнів.

– Уже після зимових канікул діти зустрінуть другий навчальний семестр в оновленій школі. Відтепер вони матимуть змогу вчитись у більш комфортних умовах. Ми намагатимемось і надалі спряти розвитку освіти на селі та підтримувати сільську молодь, – зазначив Микола Люшняк.

Голова райдержадміністрації Віталій Батіг сподівається, що завдяки підтримці Миколи Володимировича наступного року вдасться провести роботи із оновлення ще одного шкільного корпусу.

Талановиті місцеві жителі підготували для гостей святкову програму та подякували за оновлену школу.