На Хресну дорогу до Тернополя приїдуть кияни. ВІДЕО

29/03/2017 Розмір тексту:

Традиційний Хресний хід пройде вулицями Тернополя 2 квітня. Цей захід, у якому беруть участь тисячі віруючих, організовує провід Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ. Під час хресної дороги її учасники не тільки роздумуватимуть на страстями Господніми, а й молитимуться за мир в Україні. Триватиме процесія орієнтовно три години.

– Щорічно, в одну із неділь Великого посту у Тернополі проводиться Хресна дорога, – говорить Теодор Мартинюк, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський УГКЦ. – Це одна з найбільших духовних подій Тернополя в році. Як і кожного року, очолить її митрополит Василій Семенюк. Сердечно запрошуємо усіх тернополян, гостей міста, студентів до участі у цій Хресній дорозі. Її головним змістом є молитва. Цього року ми продовжуємо молитву за мир в Україні. Так співпало що в цей же день Всеукраїнська рада церков виступила з ініціативою про проведення молитви за мир в Україні. Ми приєднуємося до цієї акції, і в Хресній дорозі будемо випрошувати у Господа миру для нашої країни, щоб припинилася війна на сході. У цій духовній події беруть участь віруючі люди, які таким чином засвідчують свою віру в Бога, у розп’ятого і воскреслого Спасителя. Традиційно хрест, який буде центральним у цій ході, будуть нести і молоді особи, і старші, і представники влади та різних професій, учасники АТО.

2 квітня о 15.00 в Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці відбудеться архієрейська божественна Літургія, яку очолить високопреосвященний митрополит Василій Семенюк. О 16.00 від Катедри розпочнеться Хресний хід. Цього разу маршрут дещо змінили. Процесія проходитиме вулицями: Патріарха Йосипа Сліпого-Руська-бульвар Тараса Шевченка-Тетаральнйи майдан-Грушевського-Замкова-майдан Волі-Катедра. У часі це займе приблизно три години.

– Бути присутніми на цій Хресній дорозі – це означає внести свою лепту у перемогу, – каже Отець Орест Павліський, голова комісії у справах молоді УГКЦ.- Ми не можемо бути на війні, не можемо стояти зі зброєю в руках, але молитвою, своєю жертвою на Хресній дорозі ми приймаємо реальну участь у боротьбі за перемогу України над ворогом. Хресна дорога – це також вияв нашої свободи: ми не залежні від диявола, не піддамося спокусі і не будемо сидіти в хаті і дивитися її по телевізору чи в інтернеті, а самі прийдемо і пройдемо її разом зі всіма іншими. Хочу просити всіх наших тернополян, які прийдуть на Хресну дорогу поважати один одного тому, що буде багато людей, будуть старші, з дітьми. Це буде спокійний Хресний хід, у якому всі поволі рухаємося від початку і до завершення: все буде розраховано і по часу, і по змісту, і по наповненню, щоб усі все чули, і всім було чітко зрозуміло що відбувається. Прошу, щоб була дотримана елементарна культура. Зважаючи на обставини, може бути дощ, але це нікого не має злякати. Максимально всі маємо бути. Цього разу родзинкою заходу стануть нові вірші Олега Германа, які він готував спеціально для цієї Хресної дороги.

В організації та проведенні Хресної дороги допомагатимуть більше ста волонтерів. Також до тернополян цього разу приєднаються гості зі столиці. В цей час майже 150 киян перебуватимуть на прощі у Зарваниці, і дізнавшись про Хресний хід, вони вирішили також долучитися до нього.

Ольга Трач