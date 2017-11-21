На Херсонщині встановили пам’ятник бійцям з Тернопільщини, які загинули у жахливій пожежі

21/11/2017 Розмір тексту:

Пам’ять про загиблих у пожежі бійців тернопільського батальйону територіальної оборони «Збруч» вшанували на Херсонщині.

У селі Преображенка встановили хрест, на якому викарбували імена шістьох постраждалих військовослужбовців.

Про це повідомляє IA ZIK з посиланням на прес-службу Тернопільської єпархії УПЦ КП.

Встановити пам’ятний знак запропонували родичі загиблих. Після погодження з місцевою владою на Херсонщину вирушили рідні бійців, волонтери та представники духівництва.

«Хрест встановили біля місця трагедії, де 1 лютого 2015 року внаслідок пожежі, яка виникла вночі у базовому таборі, загинули шестеро хлопців з Тернопільщини. На пам’ятнику викарбувані їхні імена: Юрій Богданович Наливайчук, Руслан Іванович Чухась, Вадим Васильович Вернигора, Назар Олексійович Сикліцький, Павло Андрійович Римар, Назар Вікторович Кулінець. Троє хлопців – мешканці Тернополя, решту – із Тернопільської області», – йдеться у повідомленні.

У єпархії зазначили, що поруч встановлено хрест у пам’ять про полеглих у війні з російськими окупантами кримськими татарами. Досягнуто домовленості, що мешканці Преображенки – кримські татари доглядатимуть за пам’ятним знаком тернопільським бійцям.