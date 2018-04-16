На гелікоптері і в супроводі одіозного олігарха: на Тернопільщині побував очільник УПЦ МП

16/04/2018 Розмір тексту:

13 квітня 2018 року митрополит УПЦ Онуфрій прибув в Почаївську Лавру де звершував літургію в Успeнському соборі спільно із митрополитом Тернопільським і Кременецьким Сергієм, митрополитом Миколаївським та Очаківським Питиримом, намісником обителі митрополитом Почаївським Володимиром, архієпископом Ніжинським і Прилуцьким Климентом, ректором Почаївської духовної семінарії єпископом Шумським Сeрафимом, а також духовенством монастиря.

Вже традиційно інформація про запланований візит предстоятеля УПЦ МП в Почаївську Лавру замовчувалась керівництвом та насельниками обителі. На офіційних сайтах УПЦ не публікувались жодні анонси з вказаного приводу.

У зв’язку з чим, закономірно постає питання: чому кожен візит Онуфрія утаємничується і більшість вірян даної конфесії дізнається про перебування митрополита пост-фактум? Напевно, приховування точної дати візиту мотивується додатковими заходами безпеки предстоятеля УПЦ МП, який, до речі, звично прибув в Лавру на гелікоптері, спільно з нардепом від Опозиційного блоку олігархом Вадимом Новинським. Супроводжували предстоятеля Московського патріархату і наймані охоронці, щоб уберегти його святість від зустрічі з представниками націонал-патріотичних об’єднань та іншими «недоброзичливцями», яких обурює ставлення Онуфрія до подій на Сході України, Голодомору, а також його численні контакти з одіозними проросійськими елітами.