На “Галицькій дефіляді” визначать найкращу вишиванку

30/05/2017 0
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Конкурс «Одягни вишиванку» відбудеться під час етно-гастрономічного фестивалю «Галицька дефіляда». За кращі вишиванки організатори обіцяють грошові подарунки у сумі 500 гривень.

Зі слів організаторів, буде три номінації: найкраща чоловіча, найкраща жіноча та краща дитяча вишиванка (для діток віком до 7-ми років).

Для участі у конкурсі необхідно прийти 4 червня о 19.00 год. на фестиваль «Галицька дефіляда» та прийняти участь у конкурсі від ведучих.

Нагадаємо, що фестиваль «Галицька дефіляда» відбудеться 2-4 червня у парку ім.Т.Шевченка. Окрім українських конкурсів, також на гостей чекає 100-метровий рекордний торт з безкоштовним частування, виступ етно-гуртів та багато розваг.

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