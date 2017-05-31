На “Галицькій дефіляді” визначать найкращу вишиванку

30/05/2017 Розмір тексту:

Конкурс «Одягни вишиванку» відбудеться під час етно-гастрономічного фестивалю «Галицька дефіляда». За кращі вишиванки організатори обіцяють грошові подарунки у сумі 500 гривень.

Зі слів організаторів, буде три номінації: найкраща чоловіча, найкраща жіноча та краща дитяча вишиванка (для діток віком до 7-ми років).

Для участі у конкурсі необхідно прийти 4 червня о 19.00 год. на фестиваль «Галицька дефіляда» та прийняти участь у конкурсі від ведучих.

Нагадаємо, що фестиваль «Галицька дефіляда» відбудеться 2-4 червня у парку ім.Т.Шевченка. Окрім українських конкурсів, також на гостей чекає 100-метровий рекордний торт з безкоштовним частування, виступ етно-гуртів та багато розваг.