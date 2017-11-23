На Гайовій згорів “Мерседес”

23/11/2017 0
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23 листопада о 04:21 виникла пожежа у окремостоячому гаражному приміщенні у місті Тернопіль на вулиці Гайова.

Автомобіль "Ауді" загорівся у ТернополіВогонь знищив автомобіль «Мерседес», повідомляють в Управлінні ДСНС.

Загорання ліквідовано черговими караулами частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення та 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

Від вогню врятовано будівлю.

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