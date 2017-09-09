На хабарі спіймали керівника комунального підприємства

09/09/2017 Розмір тексту:

Службою безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією викрито протиправну діяльність посадовця одного із комунальних підприємств Тернополя, який був посередником між підприємцями та окремими корумпованими чиновниками міської ради.

За сприяння підприємцеві у безперешкодному отриманні дозволу на розміщення об’єкта торгівлі зловмисник вимагав 600 доларів США, частину з яких зобов’язувався передати уповноваженим керівникам міськради. Оперативники СБУ затримали зловмисника у службовому кабінеті.

За вказаним фактом прокуратурою області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України, повідомляє сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших епізодів можливої участі посередника у отриманні посадовцями хабарів.