На хабарі спіймали чиновницю райдержадміністрації

06/03/2017 Розмір тексту:

Тернопільською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) стосовно працівника однієї з державних районних адміністрацій.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний спеціаліст державної установи вимагала та отримала близько 7 тисяч грн. неправомірної вигоди від жителя м. Тернополя, за вплив на осіб уповноважених на виконання функцій держави, з метою позитивного вирішення питання щодо отримання посвідчення водія, проходження навчання у автошколі та отримання медичної довідки.

Протиправну діяльність посадовця викрито спільно з працівниками Нацполіції в області.

Досудове розслідування триває, чиновниці оголошено підозру за ч.3 ст. 369 -2 КК України та вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу.