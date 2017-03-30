На фронті загинув боєць тернопільської артбригади

30/03/2017 Розмір тексту:

Вчора близько 17-ї години під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець батальйону охорони в/ч В1428, солдат Володимир Єгоренко.

Як повідомляє прес-служба 44-ї артбригади, він був уродженцем Одеської області.

Автомобіль ГАЗ-66, яким керував військовий, потрапив під мінометний обстріл. Внаслідок прямого попадання міни військовослужбовець отримав численні осколкові та вогнепальні поранення. Солдата доправили до реанімації шпиталю, але врятувати йому життя не вдалося.

Вдома у чоловіка залишилися двоє дітей та дружина.

Командування та особовий склад окремої артилерійської бригади висловлює глибокий сум з приводу втрати свого побратима та висловлює співчуття рідним загиблого.