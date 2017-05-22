На фронті загинув 18-річний боєць з Тернопільщини

22/05/2017 Розмір тексту:

18-річний Богдан Ішутін родом з Теребовлі, був контрактником. Вранці 22 травня він загинув у зоні АТО. 11 жовтня хлопцеві виповнилось б 19 років.

– Хлопець загинув вранці 22 травня під час виконання службових обов’язків в зоні проведення АТО, – повідомляють в прес-службі 44-ї артилерійської бригади. – Він отримав вогневе поранення, внаслідок чого загинув.

За даним фактом проводять розслідування, з’ясовують обставини та причини загибелі солдата, повідомляє “20 хвилин“.

Богдан Ішутін був наймолодшим в багатодітній родині. Мама – вчитель фізики. У загиблого героя є ще дві старших сестри, які після закінчення інститутів пішли материнським шляхом та вчителюють, та старший брат Віктор – фаховий військовий. Саме на нього, припускають знайомі родини, рівнявся малий. Адже просто марив військом і, щойно виповнилось 18-ть, підписав контракт.

– Це був надзвичайно «швидкий» хлопець, – пригадують ті, хто його знав. – Всюди його було повно. По-дитячому непосидючий. Але й не за роками справедливий…

Не так давно теребовлянці бачили його біля гуртожитку, де проживає мама – хлопчина приїжджав додому у відпустку. Люди досі не можуть повірити, що цей сміливий воїн – вже у світах.

На сторінці Богдана у соцмережах жартівливо-серйозний статус про те, що найкраща жилетка – це бронежилетка. І час, коли хлопець востаннє заходив туди – 22.43 21 травня. За кілька годин до загибелі…