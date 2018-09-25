На форумі у Тернополі підняли питання виживання місцевого самоврядування України

25/09/2018 Розмір тексту:

23- 24 вересня у Тернополі відбувся Форум місцевого самоврядування «День Діалогу з владою», який організувала мерія нашого міста спільно з Асоціацією міст України в рамках проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні».

Цей захід має всі шанси стати історичним не тільки для нашого міста, а й для України. Форум вже назвали переломним моментом процесу децентралізації в державі. Адже, сьогодні в Україні стоїть питання не розвитку, а виживання місцевого самоврядування.

Топ-десант з Києва та Ради Європи

У Форумі прийняло участь близько 400 представників з усіх регіонів України. Були присутні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, голова Асоціації міст України Віталій Кличко, генеральний секретар Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Андреас Кіфер. До дискусії долучилися Міністр освіти і науки Лілія Гриневич, Міністр соціальної політики Андрій Рева, заступник Міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк, заступник в.о. Міністра фінансів Юрій Джигир та інші.

Модерував дискусію очільник Тернополя Сергій Надал, який є також Головою Комітету Правління Асоціації міст України з питань бюджетної політики.

Гройсману сказали правду у вічі

Найбільш гострі дискусії відбувалися щодо фінансової децентралізація. Як відомо, Київ перекидає на міста все більше фінансове навантаження, однак додаткових коштів у місцеві бюджети надходить все менше. Це може спричинити фінансовий колапс українських міст. Зупинити їх розвиток. Для прикладу, у рамках децентралізації Тернопіль отримав вдвічі більше видатків, ніж надходжень. У наше місто надійшло 394 млн. грн. надходжень, а додаткові видатки склали майже вдвічі більше – 664 млн. грн. Схожа ситуація й в інших містах України.

Особливо критична ситуація у сфері освіти та охорони здоров’я. Якщо уряд не зрозуміє всю небезпеку ситуації, освітяни та медики по всій Україні можуть залишитися без зарплат як у 90-і роки ХХ століття.

Головним результатом роботи Форуму «День Діалогу з владою» стало спільне звернення усіх мерів України до уряду із пропозицією переглянути показники надходження коштів у місцеві бюджети.

Від рішення уряду залежить дуже багато: чи буде взагалі в Україні продовжуватися розвиток місцевого самоврядування. Наразі виглядає так, що київські чиновники взяли курс на згортання процесу децентралізації в Україні. У Тернополі їм нарешті сказали правду. Сказали правду всі: від Сергія Надала та Віталія Кличка до мерів найменших районних центрів.

Позиція прем’єр-міністра збільшити податки для простих тернополян

У свою чергу прем’єр-міністр України дуже цікаво відповів на звернення мерів щодо хронічного недофінансування бюджетної сфери. Відповів на прикладі Тернополя.

«У Тернополі ставка на податок на нерухоме майно становить 1%, максимальна ж – 1,5%. Знаю багато міст, у яких вже ця ставка в межах 1,5%. Плата за землю. У сусідньому Хмельницькому 1 метр квадратний землі – 353 грн., а в Тернополі – 251 грн. Ось де треба шукати додаткові кошти»,- заявив Володимир Гройсман.

Якщо перевести на просту мову, то прем’єр запропонував міській владі Тернополя просто піднімати податки та вичавлювати останні соки з тернопільського малого і середнього бізнесу та простих тернополян.

Позиція міського голови Тернополя була категоричною. «Збільшення податків у наш час – це знищення малого та середнього бізнесу, ще більше зубожіння простого люду. Тернопіль обрав протилежний шлях – максимальна, в тому числі й податкова підтримка бізнес. Саме завдяки такі політиці, завдяки розвитку місцевого бізнесу, Тернополю вдається залучати додаткові кошти. У тому числі й на виплати зарплат вчителям та медикам, які мають йти з центрального бюджету», – зауважив Сергій Надал.

Тішить те, що прем’єр і міністри нарешті дізналися правду. Адже досі складалося враження, що уряд живе на окремому «владному Олімпі», звідки взагалі не бачить проблеми місцевих громад.

Як без політики?

Як завжди такий масовий захід не зміг уникнути масового політичного піару. До місця проведення Форуму прийшли тернопільські громадські «активісти» та політики. Одні протестували проти будівництва спортивної академії, інші – за. Одні кричали «слава», інші – «ганьба». Адже чи не вперше з’явився шанс піаритися на фоні топ-політиків України.

Коли до них підходив хтось з київського політичного бомонду, активісти піднімали плакати і кидалися робити селфі. Першим попіаритися вирішив мер Києва Віталій Кличко. Він активно фотографувався з противниками будівництва спортивної академії. Однак Кличко відразу утік, коли почали говорити про катастрофічну ситуацію з забудовою Києва, де йдуть справжні війни між забудовниками та їх опонентами. У Тернополі люди можуть вільно висловлювати свою думку, незалежно від того, правильна вона чи ні. А у Києві, Одесі та інших містах активістів б’ють та кидають за грати.

Активно піарилися й прем’єр Гройсман і міністри. Вони вчили людей, робили фотографії, обіцяли розібратися в особистих проблемах окремих активістів. Не забули й нагадати людям про наступні вибори, які багато що вирішать.

Дуже цікаво, що активісти, які проти будівництва котелень на альтернативному паливі, під час акції не підняли це питання перед Гройсманом. Тут можуть бути декілька причин. Або знали, що уряд Гройсмана, навпаки, стимулює місцеві громади переходити на альтернативні джерела палива. Або на них так вплинуло похолодання і нове підняття цін на газ. І вони зрозуміли, що альтернативи «негазовій альтернативі» просто не має.

Підсумовуючи цей короткий огляд, можна сказали одне – тернопільський Форум місцевого самоврядування «День Діалогу з владою» став майданчиком, де представники місцевих громад нарешті відкрили очі київським топ-чиновникам на величезні проблеми з фінансуванням українських міст.

Не Грушевського та Банкова, а саме місцеві громади – це основна української держави. Їх розвиток – це розвиток української держави. Доводиться лише сподіватися, що у Києві очі топ-чиновників знову не закриються.

Микола Савченко, Тернополяни