На фестивалі в Тернополі щось нове для себе знайдуть навіть найбільш вибагливі читачі

29/09/2017 Розмір тексту:

У Тернополі триває бібліотечний фестиваль. Організатори зацікавлюють місцевих жителів і гостей новинками сучасної літератури. Попереду – зустрічі з відомими письменниками та презентація їхніх книжок.

Другий день «Бібліофесту» розпочався з майстер-класу для дітей. Їх навчали декоративному мистецтву. Також презентували книжки в електронному вигляді й арт-буки.

«Дуже багато всього у програмі. Серед наших новинок – арт-буки. Це книжки виготовлені своїми руками. У фонді наших бібліотек вже є 3 арт-буки. Під час цього фестивалю буде представлений ще один арт-бук під назвою «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля». Дуже багато всього цікавого буде представлено до кінця фестивалю. Думаю щось нове для себе знайде навіть найбільш вибагливий читач. Особливо нас хвилює, щоб літературою зацікавлювалося молоде покоління», – каже бібліотекар Світлана Козелко.

Тернополян запрошують приєднуватися до бібліотечного свята. Попереду відбудуться літературні батли, зустрічі з письменниками, а також запланована презентація книжкового арту і фольклорних вітражів.

Софія Романська