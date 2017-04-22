На фестивалі у Тернополі презентують понад 30 сортів авторського пива

22/04/2017 Розмір тексту:

Більше трьох десятків сортів авторського пива та декілька видів м’ясних виробів презентують тернополянам крафтові пивоварні та м’ясники з різних міст України. Скуштувати ці продукти можна буде під час фестивалю «Фон Вакано Крафт Фест», що відбудеться 13-14 травня.

Планувалося, що фестиваль проведуть у недобудованій бібліотеці на площі Героїв Євромайдану. Але така ідея викликала обурення у частини тернополян, тому організатори вирішили обрати інше місце для фестивалю.

– Ми довго вибирали формат заходу та ознайомившись детальніше з історією міста, дізналися, що воно раніше славилося своїми пивними та м’ясними традиціями, – говорить Тарас Ковальчук, директор комунального підприємства «Туристично-інформаційний центр Тернополя». – У результаті вирішили вперше у Тернополі зробити фестиваль, який би об’єднував, як пивників, так і м’ясників наших місцевих та запросити учасників з усієї України. Однією із цілей було привернути увагу до локації у центрі, яка 30 років не задіяна. Оживити її хотіли, але проти виступили громадські активісти, які висловили думку, що фестиваль не можна проводити біля пам’ятника Героям Небесної сотні на площі Героїв Євромайдану. Ми вирішили не загострювати конфлікт, оскільки наша ціль зробити фестиваль європейського рівня, і тому вибрали іншу локацію. Фестиваль перемістимо на територію Козацького острівця у гідропарку. Це нейтральна зона, яка не мала б викликати негативних емоцій у спільноти міста.

Як виникла ідея такого фестивалю та хто візьме у ньому участь розповів один з організаторів Володимир Ярема.

– У середині 19 століття в Козові, звідки я родом, народився австрійський дворянин, пивовар Альфред фон Вакано, – розповів Володимир Ярема, підприємець. – Минулого року 12 травня було 170 років з дня його народження. І до цієї дати мені захотілося зробити щось цікаве. Запропонував декільком пивоварам зварити спеціальне пиво. Але для декого не вигідно варити пиво невеликими порціями або ж вони вважають за недоцільне під своєю маркою випускати продукт ще для когось, тому ніхто не погодився. Та ідеї такої я не залишив і взявся варити пиво самостійно в домашніх умовах. А 12 травня презентував його друзям і знайомим у Козові. Воно всім сподобалося, і мене ця тема захопила. Через своє захоплення познайомився з багатьма крафтовими пивоварами України. Ця спільнота дуже дружня, і завжди готова підтримати і підказати щось. Тоді подумав чому б цього року до дня народження фон Вакано не провести фестиваль. Є вже попередня домовленість з 15 пивоварами з Києва, Львова, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Запоріжжя та інших міст, які готові представити свою продукцію у нас. Це буде дегустаційний фестиваль, єдиним напоєм на ньому буде пиво, не буде ні горілки, ні настоянок, ні ще чогось. Авторське пиво продаватимуть одразу у дегустаційних келихах, а дегустаційна порція – це 150-250 мілілітрів, щоб людина могла спробувати декілька сортів пива. Кожен з учасників матиме по 2-3 сорти пива.

Крафтове пиво вважається елітним і коштує недешево. За словами організаторів захід розрахований не на гулянку з випивкою, а на те, щоб познайомити людей з цим видом продукту. Доповненням до пива буде снекова та свіжоприготовлена м’ясна продукція. У п’яти точках можна буде купити готові авторські м’ясні вироби. А ще у п’яти точках будуть на місці готувати м’ясо різними способами.

Ольга Трач