На фестивалі у Борщеві представили унікальні вишиванки вартістю по кілька тисяч доларів. ФОТО

12/09/2017 1
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Фестиваль «У Борщівському краї цвітуть вишиванки» об’єднав поціновувачів оригінальних експозицій. Місцеві майстрині представили свої роботи, вартість деяких з них сягала кількох тисяч доларів.

Розпочали десятий фестиваль «У Борщівському краї цвітуть вишиванки» з традиційної наукової конференції щодо історії місцевої вишивки, а також на конференції йшла мова про значення різноманітних символів.

«Чорні барви – це не одне, що вирізняє справжню борщівську вишивку. Проте вона обов’язково має бути вишита чорними нитками, вона і називається чорна борщівська сорочка. Вишиванка має особливу енергетику, тому важливо, щоб вона вишивалася з любов’ю», – каже майстриня Галина Кухар.

Не обійшлося на фестивалі і без традиційної гастрономічної програми. Гостям фестивалю запропонували тридцять видів борщу.

«Не існує єдиного рецепту борщу. У кожної господині він свій. Тому скільки господинь, стільки рецептів. Але важливо, щоб він, як і вишиванка, готувався з любов’ю», – додає місцева господиня Уляна Баян.

До слова, цього року на фестивалі «У Борщівському краї цвітуть вишиванки» побувало до десяти тисяч гостей, деякі з них – представники сусідніх країн.

Софія Романська

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Коментарі (1)

Михайло

12/09/2017

А урна для голосування з тризубом і сургучевою печаткою – підставка для стаканів з борщем………………???????????

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