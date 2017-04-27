На фестивалі “Тернопільська брама” виступлять учасники Євробачення

27/04/2017 Розмір тексту:

Виступи зірок шоу Х-фактор та Євробачення анонсують організатори І фестивалю локальної їжі та культури «Тернопільська брама». Виступатимуть вони 5, 6 та 7 травня на Театральному майдані. Вхід на всі концерти – безкоштовний.

Фестиваль має дві складові. Перша – це фестиваль їжі, на якому місцеві заклади презентують свої найкращі страви та будуть дивувати кулінарним рекордом – найдовшою в Україні 400-метровою ковбасою. Цікавою буде розважальна програма, на яку запрошено 12 відомих груп.

Відкриття Євробачення 2017

Одним із хедлайнерів фестивалю стане фіналіст Євробачення 2017 – «Сальто назад». Їх пісня «О, мамо» всього за декілька днів стала хітом на радіостанціях, а зіркове журі, яке складалося з Костянтина Меладзе, Андрія Данилка та Джамали, назвало цей колектив відкриттям цьогорічного українського Євробачення.

Епатажні учасники «Х-фактор»

Не менш цікавим виступом стане концерт відомих учасників Х-фактору – гурт «The Hypnotunez», у музиці яких переплелися джаз-панк і свінг-кор, танцювальні ритми та неповторна харизма учасників.

Шалений виступ «The Hypnotunez» настільки сподобався лідерці гурту «The Hardkiss» Юлі Саніній, що вона на шоу дала хлопцям путівку одразу у прямі ефіри і натиснула «золоту кнопку». Гурт успішно пройшов шість прямих ефірів і їм не вистачило зовсім трішки, щоб вибороти перемогу.

Los Colorados та ще десяток гуртів

Також на сцені фестивалю «Тернопільська брама» за три дні виступлять ще десяток гуртів. Відтак, розважатиме публіку тернопільський гурт «Los Colorados», який став відомий у США та Німеччині після виконання каверів на пісні відомих зірок, колектив «Kelush and the Bastards», який відомий своїми ірландськими мотивами та багато інших.

Генеральний партнер – Тернопільський м’ясокомбінат

ПРОГРАМА

5 травня, субота

18.00 – гурт Роздоріжжя

19.00 – гурт Медовий полин

21.00 – гурт Brio

22.00 – гурт Los Colorados

6 травня, субота

18.00 – гурт Mr. Freeman

19.00 – гурт Nebraska

20.00 – гурт Kelush and the Bastards

21.00 – гурт Сальто Назад

7 травня, неділя

18.00 – гурт Сержант Блюз

19.00 – гурт Патроничі

20.00 – гурт D.Kray

21.00 – гурт The Hypnotunez​