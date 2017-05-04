На фестивалі “Тернопільська брама” презентують перший місцевий напій “Тернівка”

04/05/2017 Розмір тексту:

Перший місцевий колоритний напій з назвою «Тернівка» презентують на фестивалі локальної їжі та культури «Тернопільська брама», який відбудеться 5-7 травня. Як розповідають організатори, цей напій приготують зі справжнього терену, за легендою, від якого походить назва Тернополя.

Наливка буде двох оригінальних смаків. Організатори фестивалю переконують, що такого смаку ще не пробував ніхто. Цей же напій може стати продуктом, який із задоволенням зможуть у подальшому придбати туристи на згадку про наше місто.

Нагадаємо, що окрім наливки на фестивалі обіцяють приготувати найдовшу в Україні 400-метрову ковбасу, встановити 7-метрову браму з пляшок, частувати тернопільськими стравами. Розважатимуть учасники шоу Х-фактор THE HYPNOTUNEZ, фіналісти Євробачення САЛЬТО НАЗАД, LOS COLORADOS та багато інших.

Деталі на сторінках: https://vk.com/ternopil.brama та https://www.facebook.com/ternopil.brama