На фестивалі “Файне місто” виступить легендарний європейський гурт

02/02/2017

Став відомий перший хедлайнер музичного фестивалю «Файне місто», який відбудеться 20-23 липня під Тернополем! Ним стане альтернативний рок-квартет з Німеччини GUANO APES.

Для одних цей гурт – знайомство з світовим альтернативним роком, для інших – символ цілого покоління екстремального спорту та музики, а для Файних Людей – це хедлайнер FaineMistofestival 2017 і можливість отримати шалений емоційний заряд від потужних гітарних рифів, легендарних хітів гурту та неповторного голосу Сандри Насіч.

Успіх та визнання Guano Apes приніс музичний конкурс «Local Heroes», де колектив переміг більше тисячі учасників. Їх дебютний сингл «Open Your Eyes» потрапив в десятку найкращих хітів в Німеччині і залишався в сотні найкращих хітів 30 тижнів. Другий сингл «Lord of the Boards» зробив їх альбом платиновим у Німеччині та золотим в інших країнах Європи.

Востаннє колектив мав виступати у Києві у 2014 році, проте концерт був скасований через презентацію нового альбому «Offline» у Німеччині. Тепер же, після стількох років очікування, GUANO APES виступить на Main Stage фестивалю «Файне Місто»!

До слова, на даний час організатори оголосили декілька учасників: Eskimo Callboy (Німеччина), Korpiklaani (Фінляндія), Bloom Twins (Великобританія), Тараканы! (Росія), Один в каное, Jinjer.

