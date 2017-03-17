На фестиваль у Бережанах приїде угорський рокер

17/03/2017 Розмір тексту:

Другий фестиваль, присвячений князю Трансильванії Ференцу Ракоці ІІ, відбудеться у Бережанах 6-7 травня 2017 року. І саме «ФеренцФест» відкриє цьогорічний туристичний сезон у Тернопільській області.

Ференц Ракоці був керівником антигабсбурзької національно-визвольної війни угорського народу. На початку 18 століття він декілька років жив у Бережанах і у 1707 році проголосив відозву, яка стала початком боротьби угорців за незалежність. Минулого року, під час першого «ФеренцФесту», цей маніфест вперше було зачитано українською мовою. Спеціально для заходу, перекладений українською мовою документ, передали із Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ, що у Берегово. Організатори фестивалю обіцяють, що цьогорічний захід буде ще цікавіший, ніж минулого року.

– Буде театралізована хода за участі угорських реконструкторів, по-новому підійдемо до декорацій фестивального простору, – розповідає Ігор Мамус, один із організаторів фестивалю. – Є попередні домовленості, що до нас приїде рок-музикант із Будапешту. Він вивчає українські народні пісні і творить на їх основі рокові композиції. Раніше Боз Міклош вивчав фольклор у Полтавській області і його спільний концерт з полтавськими бабусями мав шалений успіх. За два-три тижні перед фестивалем він приїде знайомитись з тернопільським фольклором, і до фестивалю теж щось презентує із того, що дослідить і вивчить у наших краях. Долучиться до заходу також американський скульптор Ліланд Беті, який живе у Тернополі. Ми йому запропонували зробити скульптури, які б символізували той час. Під час обговорення його участі виникла ідея знайти старі сухі дерева, яким більше 300 років і які «чули» голос Ракоці, і він працюватиме з таким матеріалом. Угорську кухню, як і минулого року, представлятимуть працівники Закарпатського угорського інституту. Також угорці Берегівського та Виноградівського районів, які входять до Спілки господарів садиб і агротуризму привезуть свої сири, вино, м’ясні вироби, спеції.

Погодився приїхати на фестиваль і Йосип Бартош – український художник, поет, композитор, який має угорське коріння. Цікаво, що із 2001 року він займається відновленням замку Сент-Міклош у Чинадієво, що біля Мукачева. І цей замок свого часу належав спочатку Ференцу Ракоці I, а потім і Ференцу Ракоці II, якому присвячений фестиваль у Бережанах. На фестиваль Йосип Бартош привезе свої картини, також буде його творчий вечір.

Бережанська міська рада та організатори фестивалю також хочуть облаштувати у замку кімнату Ференца Ракоці II. Вони сподіваються, що необхідні на це кошти вдасться отримати з-за кордону.

– Під час нашої зустрічі із Генеральним консулом Угорщини у Кошице пролунала пропозиція про створення європейського туристичного шляху імені Ференца Ракоці II, – розповів краєзнавець, історик Сергій Ткачов. – У Раді Європи підтримують створення таких шляхів, які об’єднують декілька країн Євросоюзу. І перспективним вважається такий проект, який охоплює країни, які є по сусідству з країнами Євросоюзу, зокрема, наша Україна. Тому було приємно почути пропозицію приєднати наше містечко Бережани до цього європейського туристичного маршруту. Тривають ще організаційні питання, але ми подали офіційну заявку і вона перебуває на розгляді в організаторів цього шляху. Розглядом цього питання займаються в угорському містечку Шарошпатак, де є центральний музей Ференца Ракоці у замку і один із найбільших музеїв зброї в Угорщині. Думаю у перспективі, якщо будемо проводити періодично цей фестиваль, то наступним кроком буде підписання договору про співпрацю між Бережанами і Шарошпатаком. Попередні розмови щодо цього вже були між керівниками міст. Музей Ференца Ракоці має державне фінансування з угорського міністерства культури, вони також можуть виходити на європейські фонди. Тому співпрацю між Шарошпатаком і Бережанами можна використати і для відновлення нашого замку, бо у нашій державі грошей на це немає.

Та поки це питання вирішується, організатори «ФеренцФесту» запрошують жителів нашої та інших областей відвідати Бережани і фестиваль, щоб більше дізнатися, як про саме містечко, так і про угорську історію і культуру.

Ольга Трач