На “Дружбі” вибивали двері квартири, щоб врятувати жінку

21/04/2018 Розмір тексту:

«Допоможіть!», – було чутно жіночий крик із квартири на вулиці Винниченка. Сюди патрульних викликали схвильовані сусіди.

Вони розповіли, що 87-річна жінка мешкає сама, її син – у Києві. Інспектори зв’язалися з ним. Чоловік сказав вибивати двері. Патрульні викликали рятувальників та швидку.