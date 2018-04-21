На “Дружбі” вибивали двері квартири, щоб врятувати жінку

21/04/2018 0
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«Допоможіть!», – було чутно жіночий крик із квартири на вулиці Винниченка. Сюди патрульних викликали схвильовані сусіди.

Вони розповіли, що 87-річна жінка мешкає сама, її син – у Києві. Інспектори зв’язалися з ним. Чоловік сказав вибивати двері. Патрульні викликали рятувальників та швидку.

Коли нарешті зайшли у помешкання, побачили, що жінка лежить на підлозі, вона впала і вочевидь щось зламала, бо вже не змогла підвестися. Її екстрено госпіталізували.

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