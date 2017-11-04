На Дружбі тролейбуси поїдуть по-новому
04/11/2017 0
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У зв’язку із проведенням ремонтних робіт в районі перехрестя вулиць Миру-Дружби, з 5 по 9 листопада 2017 року з 08:00 год. до 20:00 год. буде частково обмежено рух транспорту на даному перехресті.
Відтак буде змінено рух міських тролейбусів:
Тролейбусні маршрут №№1 та 3 від зупинки «Вул. Мазепи» проходитимуть вул. Бережанською, Тролейбусною, Бережанською, Мазепи (як тролейбусний маршрут №2) і далі по маршруту.
Тролейбусний маршрут №5 від зупинки «Вул. Мазепи» проходитиме вул. Бережанською, Лучаківського, Тролейбусною, Бережанською, Мазепи (як тролейбусний маршрут №11) і далі по маршруту.
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