На Дружбі спіймали злодія

02/01/2018 Розмір тексту:

Патрулюючи вулицю Карпенка, патрульні помітили підозрілу особу. Трапилось це 1 січня, близько 21-ї години.

Чоловік, побачивши інспекторів, почав помітно нервувати, що не могло не викликати підозру в охоронців порядку і, як виявилось, не даремно. Перевіривши його по базі даних, патрульні встановили, що 37-річний чоловік перебуває в розшуку за вчинення крадіжки.