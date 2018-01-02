На Дружбі спіймали злодія

02/01/2018 0
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Патрулюючи вулицю Карпенка, патрульні помітили підозрілу особу. Трапилось це 1 січня, близько 21-ї години.

Чоловік, побачивши інспекторів, почав помітно нервувати, що не могло не викликати підозру в охоронців порядку і, як виявилось, не даремно. Перевіривши його по базі даних, патрульні встановили, що 37-річний чоловік перебуває в розшуку за вчинення крадіжки.

Правопорушника інспектори затримали та доставили до відділку поліції. Далі його справою займатимуться слідчі, повідомляють у патрульній поліції.

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