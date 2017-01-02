На “Дружбі” орудують квартирні злодії: розповідь очевидця

02/01/2017 Розмір тексту:

На мікрорайоні “Дружба” орудують квартирні злодії. Причому спритні крадії проникають навіть у будинки з домофоном. Про це повідомив один із наших читачів. Він детально описав ситуацію, з якою зіткнувся сьогодні вночі.

“Сьогодні, 2 січня близько 1:30 невідома жінка обдзвонювала квартири в моєму будинку. Спочатку я подумав, що хтось помилився номером квартири і не відкривав їй вхідні двері в під’їзд. Далі почав спостерігати за нею через домофон, – розповів тернополянин. – Жінка, спілкуючись з кимось по телефону (найпевніше – спільник), набирала й інші номери квартир. Не повірите, але знайшлися люди, які відкрили їй двері… Після цього ліфт піднявся на верхній поверх, і жінка, йдучи сходами на перший поверх, почала вибірково стукати безпосередньо в двері квартир. Підійшла і до моїх дверей. Стукає, і зосереджуючись, притуляє голову до дверей, наче щось вислуховуючи. Починаю відкривати двері, і поки перебираю ключі, вона втікає вниз до виходу з під’їзду. Звичайно, я сказав їй декілька “ласкавих” слів навздогін, проте наздоганяти не брався, оскільки був у “формі одягу №2”.

Ви не повірите, та через 15 хвилин я знову побачив її біля домофону. Жінка продовжувала набирати номери квартир і, відходячи декілька кроків від дверей, дивилася, в якому вікні вмикається світло. При цьому вона постійно спілкувалася по телефону! Далі знову набирає номер моєї квартири. Питаю: “Ти що шукаєш?”. У відповідь різко відвертається і втікає…

Тепер, я так розумію, варто чекати “гостей”. Вони ж не сплять – “працюють”! Думаю, нічна гостя є “навідником”. Таким чином вона готувала свою команду до “справи”.”

Зважаючи на все, чоловік просить тернополяни бути обережними на свята. Також він вважає, що варто активніше працювати й поліції.