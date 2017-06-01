На Дружбі “накрили” наркопритон, куди сходилися наркомани з усього Тернополя

01/06/2017 Розмір тексту:

Більше двох кілограм маку, двадцять грам готового опію, приладдя для виготовлення наркосировини та прекурсори – усе це вилучили правоохоронці під час санкціонованого обшуку у жителя масиву “Дружба”. Чоловік у власному помешканні організував наркопритон.

За словами Михайла Димиди, начальника підрозділу протидії наркозлочинності УКП ГУНП в Тернопільській області, до них неодноразово зверталися сусіди тернополянина зі скаргами про неприємний різкий запах ацетону, про невідомих та підозрілих людей, які постійно вештаються навколо їхніх будинків, а також про масу використаних шприців на прибудинкових територіях.

У ході проведених оперативних заходів стало відомо, що наркопритон у власному будинку на території приватного сектору, облаштував місцевий житель, 1974 року народження. Він уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та наркозлочини.

Чоловік налагодив наркобізнес, здаючи в оренду приміщення для виготовлення заборонених речовин. Михайло Димида каже, що власник оселі дозволяв наркозалежним особам приходити до нього, виготовляти наркотик і навіть на місці споживати його.

За свою “доброту” плату брав наркосировиною або готовим опієм. Клієнтами “бізнесмена” були наркозалежні особи всього обласного центру. В день до нього заходило “по справах” від 5 до 10 людей.

Під час оперативних заходів порушника піймали на гарячому. Чоловікові оголосили підозру відповідно до статті 309 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту та 317 – організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.