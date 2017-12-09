На Дружбі мертвий чоловік майже тиждень пролежав у квартирі

09/12/2017 0
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У квартирі на вулиці Миру, що в Тернополі, виявили тіло чоловіка.

Про те, що чоловік майже тиждень не виходить нa зв’язок, у поліцію повідомили сусіди. Аби потрапити у помешкання на четвертому поверсі, залучали рятувальників.

В результaті операції у квартирі виявили тіло 59-річного влaсникa  квaртири, повідомляє Тернопільська липа.

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