На Дружбі мертвий чоловік майже тиждень пролежав у квартирі
09/12/2017 0
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У квартирі на вулиці Миру, що в Тернополі, виявили тіло чоловіка.
Про те, що чоловік майже тиждень не виходить нa зв’язок, у поліцію повідомили сусіди. Аби потрапити у помешкання на четвертому поверсі, залучали рятувальників.
В результaті операції у квартирі виявили тіло 59-річного влaсникa квaртири, повідомляє Тернопільська липа.
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