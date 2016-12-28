На Дружбі бус викинув легківку на “поребрик”. ФОТО

28/12/2016 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода трапилась сьогодні, 28 грудня.

Як повідомляє сайт 0352.ua, на перехресті вулиць Громницького-Кривоноса не розминувся бус із легковиком. Внаслідок удару одну із автівок розвернуло і викинуло на пішохідну зону. Аварія трапилась через зміну погодніх умов, адже легенький сніг підступно притрусив дорожнє покриття, саме тому автіка потрапила у складну ситуацію. За свідченням очевидців, автомобіль, якого розвернуло перебував на літній резині.

Постраждалих під час автопригоди немає.

Додамо, що із-за зміни погодніх умов надзвичайники рекомендують водіям бути вдвічі обачнішими через ожеледицю на дорогах міста.