На Дружбі бус викинув легківку на “поребрик”. ФОТО
28/12/2016 0
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Дорожньо-транспортна пригода трапилась сьогодні, 28 грудня.
Як повідомляє сайт 0352.ua, на перехресті вулиць Громницького-Кривоноса не розминувся бус із легковиком. Внаслідок удару одну із автівок розвернуло і викинуло на пішохідну зону. Аварія трапилась через зміну погодніх умов, адже легенький сніг підступно притрусив дорожнє покриття, саме тому автіка потрапила у складну ситуацію. За свідченням очевидців, автомобіль, якого розвернуло перебував на літній резині.
Постраждалих під час автопригоди немає.
Додамо, що із-за зміни погодніх умов надзвичайники рекомендують водіям бути вдвічі обачнішими через ожеледицю на дорогах міста.
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