Біля збаразького кільця згорів автомобіль. ФОТО, ВІДЕО
Автомобіль Citroen Berlingo загорівся дорогою, рухаючись від Збаразького кільця в напрямку вул. 15 Квітня, неподалік заправки WOG.
Це трапилось 12 лютого, близько 13.45, повідомляє “20 хвилин“.
– Позаду їхало патрульне авто. Вони зупинили автомобіль, що горів, – розповів активіст тернопільського осередку ВО «Автомайдан» Петро Федорович, який став очевидцем пригоди. – Машина на пропані, ймовірно, в цьому причина. Три вогнегасника використали водії автомобілів, що проїжджали повз, але палаюче авто загасити не змогли.
На щастя, каже активіст, ніхто не постраждав. Невдовзі на місце приїхало ще одне патрульне авто, поліцейські перекрили рух в обидва боки.
– Приїхали пожежна «Газель», вогонь загасили, – каже Петро Федорович. – Але автомобіль знову починав горіти. І так разів п’ять, не менше.
12 лютого в м. Тернопіль на вул. 15 квітня (біля заправки WOG) виникла пожежа в моторному відсіку легкового автомобіля «CITROEN Berlingo», повідомив начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області Сергій Данілін.
– Внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік, бампер, 2 передні колеса та лобове скло, – каже Сергій Данілін. – Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом.
Відео Ігоря Осадци
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Коментарі (3)
Колишній Воїн13/02/2017
На вог такі вогнегасники блатні,ніхто навіть неприбіг.Байдужість людей поражає.
Мент13/02/2017
А чого поліцейські не зупинили автомобілі, які їхали в той час і не взяли вогнегасники у інших водіїв, хіба це не буде ХАЛАТНОСТІ з їх сторони…. Вони ж повинні допомагати…. (не тільки котика з дерева зняти чи попугая зловити)
Мент13/02/2017
А скільки проїхало водіїв в той час коли йшов дим і чого ні один не зупинився і не допоміг? У кожного є вогнегасник в автомобілі….. А я скажу, тому, що це продажна нація – УКРАЇНСЬКА, мовляв добре що не у мене…. так нас всіх жидва винещить… Ганьа і позор…. Молдавани і то дружніші.