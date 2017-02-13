Біля збаразького кільця згорів автомобіль. ФОТО, ВІДЕО

13/02/2017 Розмір тексту:

Автомобіль Citroen Berlingo загорівся дорогою, рухаючись від Збаразького кільця в напрямку вул. 15 Квітня, неподалік заправки WOG.

Це трапилось 12 лютого, близько 13.45, повідомляє “20 хвилин“.

– Позаду їхало патрульне авто. Вони зупинили автомобіль, що горів, – розповів активіст тернопільського осередку ВО «Автомайдан» Петро Федорович, який став очевидцем пригоди. – Машина на пропані, ймовірно, в цьому причина. Три вогнегасника використали водії автомобілів, що проїжджали повз, але палаюче авто загасити не змогли.

На щастя, каже активіст, ніхто не постраждав. Невдовзі на місце приїхало ще одне патрульне авто, поліцейські перекрили рух в обидва боки.

– Приїхали пожежна «Газель», вогонь загасили, – каже Петро Федорович. – Але автомобіль знову починав горіти. І так разів п’ять, не менше.

12 лютого в м. Тернопіль на вул. 15 квітня (біля заправки WOG) виникла пожежа в моторному відсіку легкового автомобіля «CITROEN Berlingo», повідомив начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області Сергій Данілін.

– Внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік, бампер, 2 передні колеса та лобове скло, – каже Сергій Данілін. – Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом.

Відео Ігоря Осадци