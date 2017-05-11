На дорогах Тернополя з’явиться розмітка на мільйон

11/05/2017 Розмір тексту:

Днями комунальники розпочали наносити розмітку на основні магістральні вулиці Тернополя.

Зі слів начальника управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Олега Соколовського, на маркування лише магістральних доріг міста виділено 800 тисяч гривень. Загалом на ці роботи виділено 1 млн. 200 тис.

«Розмітка вже оновлена на вул. Руська та проспекті Степана Бандери, – пояснює Олег Соколовський. – Наразі, через різке похолодання, роботи з оновлення розмітки на інших вулицях призупинили, але одразу з настанням сприятливих погодних умов роботи відновляться».