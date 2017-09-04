На дорогах Тернопільщини з початку року загинуло шестеро дітей

04/09/2017 Розмір тексту:

Упродовж року на автошляхах краю сталося понад сто нещасних випадків, у яких постраждали діти, шестеро з них загинуло. Вісімнадцять аварій з участю дітей трапилося у Тернополі. Відтак поліція закликають дітей і батьків бути обережними і не порушувати правил дорожнього руху.

Тернопільських водіїв просять бути особливо уважними на дорогах у навчальний період. Адже в цей час ймовірність ДТП за участю дитини зростає.

«Більшість причин ДТП за участю дітей – це порушення водіями правил щодо пішохідних переходів, перехід дітей у невстановлених місцях. Як показує досвід, більшість ДТП за участю дітей стається, коли діти йдуть до школи, або повертаються зі школи. Тому ми звертаємося до дітей і їхніх батьків – будьте обережними, дотримуйтеся правил переходу вулиць, а також бережіть своє майно, а найбільше це стосується мобільних телефонів», – каже начальник сектору безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у місті Тернополі Андрій Петрук.

Патрульна поліція Тернополя запевняє, що у перші дні навчального року посилено охоронятиме порядок на автошляхах.

Софія Романська