На депутата з Тернопільщини завели кримінал через декларацію

12/06/2017 Розмір тексту:

Підгаєцькимким відділом Теребовлянської місцевої прокуратури спільно із Управлінням Захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України виявлено, що суб‘єкт декларування не подав е-декларацію за 2016 рік.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що депутат Підгаєцької районної ради Тернопільської області умисно не подав щорічну декларацію за 2016 рік, як особа, уповноважена на виконання функцій органів місцевого самоврядування та яка представляє інтереси територіальної громади Підгаєцького району.

Прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ст. 366-1 КК України (Умисне неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування). Триває досудове розслідування, процесуальне керівництво у якому здійснюється Теребовлянською місцевою прокуратурою.