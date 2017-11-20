На Чортківщині водій збив семирічного хлопчика

20/11/2017 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 19 листопада близько 14:15 в селі Біла Чортківського району.

Вісімнадцятилітній водій автомобіля Hyundai Accent не врахував дорожню обстановку та збив малолітнього хлопчика. Потерпілий їхав на велосипеді тією ж вулицею. Дитину із черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку госпіталізували у педіатричне відділення лікарні.

Водій попередньо тверезий, але у нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю, повдіомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.