На Буковелі затримали банду розбійників, які забрали у жителя Тернопільщини 15 тисяч доларів

01/07/2017 Розмір тексту:

Вісім тисяч доларів США та двісті тисяч гривень силою відібрали невідомі у жителя Бережан. Аби здійснити розбійний напад зловмисникам знадобилося п’ятнадцять хвилин. Ще 31 травня в чергову частину Бережанського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць лунають звуки, схожі на постріли.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За словами начальника ГУНП в Тернопільській області Олександра Богомола, того дня о 8:00 до будинку потерпілого під’їхала іномарка. З неї вийшло двоє невідомих у балаклавах та напали на місцевого жителя. Чоловіка побили й, погрожуючи предметами, схожими на обріз мисливської рушниці та пристрою для відстрілу гумових куль марки “Форт”, відібрали сумку з грошима.

Після цього зловмисники сіли у автомобіль марки Mazda та поїхали у невідомому напрямку.

Проведеними слідчо-оперативними заходами стало відомо, що до розбійного нападу причетні іногородні мешканці. Двоє з них – жителі Івано-Франківської області, а третій – уродженець Львова.

Їх усіх 29 червня затримали на Буковелі під час відпочинку. Тріо у злочині не зізнається. Мовчать молодики і про те, де діли гроші.

Раніше до кримінальної відповідальності чоловіки не притягувалися. На злочин пішли після того, як помітили, що житель Бережан по ринку ходить із солідною сумою грошей.

Тепер зловмисникам доведеться відповідати перед законом. Їм уже повідомили про підозру відповідно до статті 187 частина 4 ККУ – розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Наразі усі троє перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.