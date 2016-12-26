На будинку в Тернополі намалюють Порошенка?

26/12/2016 Розмір тексту:

«Вдруге я б не малював Надію Савченко ні за які гроші», – каже художник Юрій Цуприк.

Портрет Надії Савченко, який намалював художник Юрій Цуприк на стіні на вул. Князя Острозького, 43, замалювали, пише “20 хвилин“.

– Ніхто не повідомляв, що замалюють моє графіті. Я побачив на другий день, коли йшов на роботу, – каже художник Юрій Цуприк. – Стосовно свого ставлення до Надії я ще остаточно не визначився. Не подобається, що вона з тими бандюками на переговори їздила. Може, це заради наших солдатів, але вдруге я б не малював Надію Савченко ні за які гроші.

Нагадаємо, Савченко тернопільський художник намалював на місці своєї іншої роботи – Путіна у вигляді змії. Через декілька днів невідомі залили графіті Надії кривавою фарбою та підписали російською “Убийца”.

– Я планував намалювати Трампа з Путіним, які цілуються. Вже був навіть спонсор, але після перемоги Трампа все «заглохло», – продовжує митець. – Зараз я б хотів намалювати карикатуру Порошенка у вигляді цукерка.

Основна проблема – відсутність спонсорів, бо фарби дуже дорогі.