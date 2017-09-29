На Бучаччині псевдофермери обкрадали сад ФГ “ГАДЗ” у свято Воздвиження. ФОТО

Жителі с. Пишківці та с. Трибухівці самовільно ввійшли на огороджену територію саду, знищивши 3 м. паркану. З собою мали відра та мішки, самовільно зірвали 328 кг. яблук (11 мішків) сорту Голден Делішес та Супер Чіф. При цьому 50 мішків були порожніми, яких не встигли ще нарвати. Планувалось викрасти близько 2 т. яблук, повідомляє сайт Тернополяни.

Як розповіли у господарстві, коли охорона під’їжджала до місця, злодії почали втікати, але один із них залишив свою куртку, в якій був телефон. Начальник охорони викрикнув, що злодіїв все одно вичислять за телефоном. Один із чоловіків повернувся і зізнався про скоєну ним крадіжку. Це був житель с.Трибухівці Гринів Володимир Степанович. Також крадії мали автомобіль з причепом, щоб вивести викрадені яблука.

Через деякий час під’їхав на автомобілі ще один із злодіїв, Каліка Ігор Михайлович та запропонував 300 $ за відкуп. Правоохоронці та працівники відмовилися від отримання хабаря. Всі спіймані з родини фермерів, які також мають свою землю та обробляють чужу – це близько 200 га. Ці господарі не платять податків до Трибухівської громади, при цьому надають послуги по оранці, комбайнуванню, всі родини користуються субсидіями від держави.

Батько Каліки Ігоря, Каліка Михайла організував близько 20 осіб для здійснення провокації господарства, а саме у с. Пишківці де він проживає, батько Гринів Володимира – Гринів Степан оформив 10 договорів оренди землі в компанії «Бучачагрохлібпром» та працюючи на підприємстві інженером на токовому господарстві, зробив махінації по з/ч та ТМЦ за що, був звільнений з роботи, за зловживання. Після цього, одразу подав на розірвання договорів і суд задовольнив його позов, оскільки договори були підписані не власниками землі, а ним особисто. На цій землі осінню була посіяна озима пшениця, яка гарно прозимувала, господарство зробило два рази підживлення. В квітні місяці пан Гринів отримавши рішення суду, переорав 10 га хліба. В червні місяці, пан Гринів попутавши викрадені гербіциди, спалив собі 1,5 га ячменю, а звинуватив в цьому господарство.

Отож, родини злодіїв користуються пільгами від держави, мають свою землю, обробляють чужу, надають послуги, не платять податків, крадуть гербіциди, підбурюють людей і заважають господарюванню інших компаній зайшли вночі до сусіда викрасти 11 мішків яблук на велике релігійне свято Воздвиження Хреста Господнього.

ФГ «Гадз» звернеться до всіх конфесій району, щоби на службі згадати і провести виховання, щоб іншим бажаючим людям не захотілося рвати яблука в межах 2 т. на чужій території.