На борцівському Меморіалі Сцібайла тернополяни вчилися у закордонних гостей, а перемогли збаражчани. Фоторепортаж

23/11/2017 Розмір тексту:

У Тернополі відбувся традиційний ювілейний ХХV-ий Міжнародний меморіал відомого тренера Богдана Степановича Сцібайла, з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2000-2010 років народження. У змаганнях взяли участь найсильніші борці України, Польщі, Молдови, Білорусі та Угорщини.

Представники п’яти країн Європи та атлети з Нігерії взяли участь у спортивному дійстві.

Масштабна спортивна подія, яку уже добре знають у борцівському колі не тільки Тернополя та України, зібрала більше 250 учасників. Свої команди на Меморіал привезли тренери з Білорусії, Молдови, Польщі та Угорщини. До нашого міста з’їхалися і два десятки команд з різних регіонів України.

Серед борців з Тернопільщини призерами турніру стали – Павло Ільницький 26кг ІІ місце (Тернопіль), Тарас Драбюк 29 кг ІІІ місце (Тернопіль), Хомутов Михайло 35 ІІІ місце (Теребовля), Юрков Віктор 38 кг ІІІ місце (Тернопіль), Беліченко Юрій 47 кг ІІ місце(Тернопіль), Андрій Антонюк 54 кг ІІ місце (Борщів), Подолянюк Богдан 76 кг ІІІ місце (Тернопіль), Чорний Юрій 76 кг (Теребовля) І місце, Пиріг Назар 85 кг ІІІ місце (Тернопіль). Серед дівчат у ваговій категорії до 24 кг чемпіонкою змагань стала Надія Шимків, друге місце здобула Олександра Черевака, а третьою у цій ваговій категорії стала також тернополянка Вікторія Радзюк, у ваговій категорії до 34 кг срібною призеркою стала Вероніув Кондратенко, а її молодша сестра Катерина Кондратенко виборола ІІІ місце у ваговій до 36 кг, також бронзовою призеркою турніру стала тернополянка Аліна Сивак (в.к.46 кг). У ваговій категорії до 49 кг друге місце здобула тернополянка Катерина Вовк, а третьою стала теж учениця тернопільської школи боротьби Юлія Данчак. А у ваговій категорії серед дівчат до 52 кілограмів срібло виборола Богдана Малищик теж з Тернополя.

У номінаціях визначили кращого борця турніру Марку Лаврентія з Молдови, приз за кращу техніу отримав Чекмак Андрій з Кельминців Чернівецької області, «За волю до перемоги» був нагороджений Даніель Будика з Польщі, кращим тренером турніру визнали Сергія Гузіна із Запоріжжя, а кращим суддею турніру був названий Андрій Троць зі Львова.

Організатори турніру Спортивний клуб ім.Богдана Сцібайла «ГалТер’S», Тернопільський обласний осередок Асоціації спортивної боротьби, Тернопільська обласна федерація вільної боротьби, Управління фізичної культури та спорту Тернопільської облдержадміністрації та Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради.

Організатори турніру висловлюють щиру подяку генеральному спонсору турніру – керівнику фермерського господарства «ГАДЗ» та ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Герою України Петру Гадзу. Пригощали учасників ресторани «Клуб файного міста» та «Балагур», а готель «Галичина» забезпечив проживанням. Також до проведення змагань долучились «Креатор Буд», «Українська пожежно-страхова компанія», товариство «Гірничо-добувна промисловість», «Алігатор», «Подоляни», «Молокія», «Тернобільбуд», «Технобудцентр», «Борщівська аграрна компанія», «Здорова Вода», мінеральна вода «Вишнівецька», «Ласунка», «Опілля», «Спортландія», «Гладіатор».

ХХV Міжнародний Меморіал тренера Богдана Сцібайла з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2000-2010 р.н.

17-19.11.2017 р.

м.Тернопіль

Юнаки 2005-2006 р.н.

Вагова категорія до 24 кг

Дорін Лунгу (Молдова) Білейчук Артем (Кельменці, Чернівецька область) Макаєв Дамір (Запоріжжя) Вдовий Віктор (Молдова)

До 26 кг

Банковський Назар (Збараж, Тернопільська область) Ільницький Павло (Тернопіль) Саєнко Антип (Запоріжжя) Фаліковський Вадим (Молдова)

До 29 кг

Іванчук Олександр (Банилів, Чернівецька область) Мартюшев Артем (Бердянськ, Запорізька обасть) Валерський Назар (Кам’янець-Подільський, Хмельницька область) Драбюк Тарас (Тернопіль)

До 32 кг

Костюк Артур (Коломия, івано-Франківська область) Шайпак Єгор (Білорусь) Закреничний Денис (Запоріжжя) Корнілов Володимир (Чернівці)

До 35 кг

Чернеля Діонісій (Молдова) Белеско Адріан (Молдова) Хомутов Михайло (Теребовля, Тернопільська область) Коада Олександр (Молдова)

До 38 кг

Бергі Іван (Молдова) Ковалик Вадим (Банилів) Караджо Петро (Молдова) Юрков Віктор (Тернопіль)

До 42 кг

Бастюк Богдан (Збараж) Кречуняк Єгор (Чернівці) Галат Девід (Угорщина) Газдак Адам (Угорщина)

До 47 кг

Марку Лаврентій (Молдова) Беліченко Юрій (Тернопіль) Вереш Бенце (Угорщина) Арсункаєв Муса (Угорщина)

Юнаки 2001-2003 р.н.

До 42 кг

Кірілов Костянтин (Молдова) Марку Василь (Молдова) Карабет Влад (Молдова) Граур Павло (Молдова)

До 46 кг

Подкович Денис (Білорусь) Діакону Степан (Молдова) Вовк Юрій (Збараж) Самуляк Олександр (Коломия)

До 50 кг

Чоріч Алін (Молдова) Горчиця Адріан (Польща) Метелиця Ренат (Білорусь) Чумаченко Артем (Запоріжжя)

До 54 кг

Будика Даня (Польща) Антонюк Андрій (Борщів) Марцуль Денис (Білорусь) Андрусяк Ярослав (Токмак, Запорізька область)

До 58 кг

Чекмак Андрій (Кельмінці) Міханчан Євген (Молдова) Ангалакі Денис (Угорщина) Кердоль Дмитро (Білорусь)

До 63 кг

Борзін Віталій (Молдова) Балан Ліліан (Молдова) Лукша Ігор (Білорусь) Прусак Руслан (Львів)

До 69 кг

Корбус Дам’ян (Польща) Втісло Каспар (Польща) Подолянюк Богдан (Тернопіль) Тону Дмитро (Молдова)

До 76 кг

Чорний Юрій (Теребовля) Мондрушкевич Павло (Польща) Роман Дмитро (Молдова) Дембец Адам (Польща)

До 85 кг