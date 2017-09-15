На Борщівщині вже вдесяте “зацвіли” вишиванки

15/09/2017 Розмір тексту:

9, 10 вересня у Борщеві відбувся вже 10 фестиваль «Борщівська вишиванка». Десять років тому, 9 вересня 2007 року, у Борщеві було проведено перше фольклорно-мистецьке свято “В Борщівському краї цвітуть вишиванки”.

Гості Борщівщини могли оглянути чималу музейну експозицію, взяти участь у науковій конференції з цієї проблематики. Були проведені виставки сучасного вишиття та вишиття з бабусиних скринь із різних сіл району. Гарні вироби можна було не лише вдягнути, але й купити. Люди з Горошової, Вільхівців, Дністрового, Пилипча, Бабинців, інших сіл Борщівщини від малого до старого вдягають на свято вишиванки. Хтось сучасні, вишиті власними руками. Внучки, правнуки і правнучки колишніх вишивальниць виходять «на люди» у вбранні з бабусиних скринь. Ще однією унікальною особливістю свята є проведення в його рамках фестивалю борщу «Борщ-їв», який відбувається тільки на Борщівщині. Більше 50 видів смачного українського борщу представляють гостям господині із 69 сіл району.

Цьогоріч на ювілейному – десятому фестивалі було особливо людно. Приїхали гості не лише із сусідніх районів чи області, були й столичні та закордонні – з Польщі та Литви.

Учасників свята привітали керівники області та району, священнослужителі благословили дійство. Звертаючись до борщівчан та гостей міста, заступник голови обласної ради Любомир Крупа передав привітання від голови обласної ради Віктора Овчарука та підкреслив: «Ми розуміємо, що в українській вишивці записано глибинний код нашого народу. І борщівська вишиванка – ще один доказ цьому, оскільки увібрала у себе і тугу, і радість цієї землі, її тепло та багатство, разом з тим її нескореність та силу. Хочу подякувати організаторам, які докладають зусиль для популяризації краю та його етнічних особливостей. Ми, Тернопілля, з року в рік стаємо все цікавішим для гостей нашої області та країни”.

Любомир Крупа вручив відзнаки обласної ради учасникам АТО з Борщівщини, активним громадянам району.

У рамках фестивалю – виставки ужитково-побутових предметів, концерти місцевих аматорів та гостей Борщівщини. Одна із найцікавіших локацій фестивалю -, вже традиційно, виставка автентичних вишиванок у Борщівському обласному комунальному краєзнавчому музеї та розповіді-екскурсії його директора Михайла Сохацького. Не менш захоплюючим стало нововедення свята – не лише дефіле у автентичних строях, а й розповіді про них – з якого села одяг, чия прабабуся носила його тощо. Разом з тим на учасників та гостей дійства із сіті-лайтів дивились обличчя відомих співаків у борщівських вишиванках. Багато позитивних емоцій викликала демонстрація фільму Лесі Воронюк «Спадок нації». Також відбувся у Борщеві в рамках святкування 10-го Всеукраїнського фольклорно-мистецького фестивалю «Борщівська вишиванка» «Вишиванка у піснях» – телевізійний проект «Караоке на селі» за участю телеканалу «Перший Західний» і дуету «Ріка життя».

Довідка

Борщівська вишивка – це сорочка, вишита чорними нитками, яка стала своєрідною візитівкою краю. Як розповідає давня легенда, домінуючий чорний колір вишиття пов’язаний з конкретними подіями нашої трагічної історії. У XV-XVII ст. Борщівський край був постійним об’єктом нападів турків і татар. Вороги безжально спустошували і грабували села, забирали у полон населення. Після одного з таких нападів у кількох наддністрянських селах загинули всі чоловіки. Тоді дівчата і жінки, оплакуючи свої гіркі долі, поклялися протягом кількох поколінь носити траур за загиблими коханими і вінчатися у сорочках, вишитих чорними нитками. І клятву виконали.