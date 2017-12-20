На березі струмка на Тернопільщині знайшли труп чоловіка

20/12/2017 0
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17 грудня близько обіду пішов з дому в невідомому напрямку 79-річний жителя села Вибудів Козівського району. Про його зникнення правоохоронців повідомив голова сільської ради.

Пошуки пенсіонера тривали впродовж двох діб. 19 грудня тіло старенького було знайшли неподалік села на березі струмка. Слідів насильницької смерті не виявлено. Смерть настала з природних причин, повідомляють у поліції.

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