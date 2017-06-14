На березі ставу ночами риють траншеї під приватний пірс? ФОТО

14/06/2017 Розмір тексту:

Депутати Тернопільської міської ради виявили, що в прибережній захисній природоохоронній смузі тернопільського ставу технікою риють траншею для пірсу.

– Вчора близько 23 години з Віктором Генсеруком їхали понад ставом (в напрямку Дальнього пляжу), аби глянути на рибальські успіхи знайомих. Побачили як трахторик риє траншеї від дороги і аж до самої води. Траншеї глибокі, надійні… Коли ми почали знімати відео, робітники оперативно зорієнтувались, вхопили робочий інструмент, розвернули трахтор і сховались за високою огорожою будови. У робітників таки вдалось випитати, що роблять: будуть сходи та пірс, – розповів депутат Андрій Шкула.

Депутати викликали поліцію та дали пояснення.

– Цікаво, що в правоохоронців, які патрулюють тією дорогою, не виникало питань до робітників: “Ну риють набережну вночі та й риють…” А між тим понад ставом біда! Приватні незаконні пірси, закриті для громади території…, – додав пан Шкула.

Джерело: Репортер