На Бережанщині зачекалися зміни влади

21/11/2017 Розмір тексту:

Як стало відомо з неофіційних джерел, на цьому тижні Президент України має задовільнити клопотання нещодавно обраного голови Саранчуківської ОТГ Володимира Петровського про відставку з посади голови Бережанської РДА.

Усі необхідні для звільнення документи уже перебувають в Адміністрації Президента.

Цілком вірогідно, президентська канцелярія не зволікатиме з призначенням наступника Петровського. Після внесення змін в законодавство про державну службу для призначення голови РДА вже не потрібно проводити конкурс. Відтак, дуже оперативно можна призначити нового голову.

У політичних кулуарах розповідають, що, найвірогідніше, ним стане теперішній заступник Барни Олег Валов, який до призначення в ОДА працював першим заступником Володимира Петровського. Очевидно, що зараз визрів час для його повернення.