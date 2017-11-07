На Бережанщині найбільше мандатів здобули партії Порошенка і Наливайченка
На сайті Центральної виборчої комісії з’явилися офіційні результати виборів у Саранчуківську сільську ОТГ.
Ми вже повідомляли, що головою ОТГ з результатом понад 70% став голова Бережанської РДА Володимир Петровський, який балотувався від БПП.
Блок Петра Порошенка здобув найбільшу кількість мандатів – 6 з 14. Друге місце за кількістю мандатів посіла партія Валентина Наливайченка “Справедливість”. Цікаво, що Володимира Петровського, який у цій партії не був жодного дня, у тернопільському політикумі вважають людиною екс-голови СБУ. У 2012 році, коли Наливайченко збирався балотуватися у Верховну раду по Зборівському виборчому округу, Петровський неформально очолював його штаб. Згодом, коли київський політик потрапив у прохідну частину “Удару”, він домігся висунення кандидатом у нардепи від партії Кличка саме Петровського. Після Революції гідності Наливайченко став головою СБУ, а Петровський – головою Бережанської РДА.
І хоч наразі “Справедливість” в жорсткій опозиції до партії Порошенка, від якої балотувався пан Володимир, їхні політичні шляхи ще можуть перехреститися…
З інших партій по одному мандату у Саранчуках вибороли Аграрна партія і ВО “Свобода”. У трьох округах перемогли самовисуванці, в одному окрузі – заплановані повторні вибори.
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