На БАМі зіткнулися “Мерседес” і автомобіль таксі

10/01/2017 0
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Дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті вулиці 15 Квітня та проспекту Злуки.

Як повідомляють “За Збручем” читачі, так зіткнулися автомобіль таксі та мікроавтобус “Мерседес Віто”.

Внаслідок зіткнення у легківці з шашечкою відірвало колесо, а передню частину зім’яло, наче бляшанку.

Оскільки на цих вулицях, як зазвичай, жвавий рух – утворилися чималі затори.

Загалом же у місті у післясвяткові дні стається багато ДТП. Як зауважують водії, причиною цього є поганий стан доріг. У багатьох місцях вони перетворилися у ковзанку. При цьому робота комунальних служб залишає бажати кращого.

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