На БАМі зіткнулися “Лексус” та “Ауді”

31/05/2017 0
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30 травня, близько 22-ї години на вулиці 15 Квітня трапилося ДТП без потерпілих за участі автомобілів AUDI A4 та LEXUS RX300.

35-річний водій перебував LEXUS RX300 з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Однак від освідування на місці та в медичному закладі він відмовився.

Відповідно на нього патрульні поліцейські склали 2 протоколи за керування у стані алкогольного сп’яніння та за вчинення ДТП, повідомляють в управлінні патрульної поліції.

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