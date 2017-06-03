На БАМі закоренілий наркоман продавав “з рук” важкі наркотики

03/06/2017 Розмір тексту:

Три роки за ґратами за збут наркотиків не спинили тернополянина. Після завершення терміну відбування покарань чоловік по-новому розпочав власний “бізнес”. Якщо раніше він торгував більш легкими наркотиками, то після виходу з в’язниці перейшов на важчі.

Торгову точку облаштував на БАМі, в районі вулиці 15 Квітня. Продавав опій з рук.

За словами начальника підрозділу протидії наркозлочинності УКП ГУНП в Тернопільській області Михайла Димиди, до них із заявою про ймовірного торговця наркотиками звернулися мешканці мікрорайону. Вони повідомили, що чоловік розповсюджує опій підозрілим особам.

У ході слідчо-оперативних заходів стало відомо, що наркоторговець – двадцятичотирьохлітній тернополянин. Він не лише продає, а й сам активно споживає наркотики ще з сімнадцяти років. Під час реалізації чергової дози оперативники його затримали відповідно до статті 208 КПК.

Бізнесмен просив за два мілілітри опію триста гривень. Готову сировину, вважають правоохоронці, він закупляв у сторонніх осіб, а потім реалізовував дорожче.

Окрім цього оперативники довели причетність тернополянина до кількох фактів крадіжок з автомобілів. Чуже майно чоловік продавав, а на виручені гроші закуповував свіжий опій.

Наркоторговця заарештували, але з можливістю внесення застави у розмірі 80 тисяч гривень. Йому оголосили підозру за статтею 307 частина 2 ККУ – Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене повторно.

Оперативники встановлюють шляхи надходження товару, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.