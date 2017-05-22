На БАМі сильно побили тернополянина

22/05/2017 0
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Вчора ввечері невідомі тяжко побили тернополянина. Потерпілого доставлено у лікарню.

21 травня, близько 10 години вечора невідомі напали на 45-річного мешканця Тернополя. Бійка трапилася на вулиці Симоненка, у під’їзді будинку потерпілого.

Зі  струсом мозку, зламаним носом, побитим лице потерпілого доставлено в університетську лікарню, повідомляє Доба.

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