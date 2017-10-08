На БАМі стался аварія за участю поліцейського автомобіля. ФОТО
08/10/2017 0
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Аварія сталася сьогодні на перехресті вулиці 15 Квітня та проспекту Злуки.
Як повідомляє сайт 0352.ua з посиланням на очевидця, на місці аварії можна було побачити пошкоджене поліцейське авто та ще одну розбиту автівку.
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