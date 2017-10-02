На БАМі спіймали неповнолітню наркоманку

02/10/2017 0
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Мешканець будинку на вулиці Злуки зателефонував на спецлінію 102 і повідомив, що у дворі невідомі особи курять наркотичні речовини. Виклик надійшов 1 жовтня, близько 22-ї години.

Прибувши на місце події, інспектори виявили неповнолітню зі згортком речовини рослинного походження, схожої на наркотичну та пристрій для її куріння.

Дівчина заперечувала, що вживала наркотики, казала, що це робив її знайомий, який втік до приїзду працівників патрульної поліції.

Охоронці порядку викликали слідчих, для з’ясування усіх обставин, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

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