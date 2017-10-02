На БАМі спіймали неповнолітню наркоманку

02/10/2017 Розмір тексту:

Мешканець будинку на вулиці Злуки зателефонував на спецлінію 102 і повідомив, що у дворі невідомі особи курять наркотичні речовини. Виклик надійшов 1 жовтня, близько 22-ї години.

Прибувши на місце події, інспектори виявили неповнолітню зі згортком речовини рослинного походження, схожої на наркотичну та пристрій для її куріння.