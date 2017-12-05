На БАМі патрульні розбороняли розбишак

05/12/2017 Розмір тексту:

Виклик про бійку патрульні отримали 3 грудня, близько 23-ї години, на вулиці Київській.

Прибувши на виклик, патрульні виявили 4 чоловік, які сперечалися між собою. Охоронці порядку затримали двох громадян 21 та 29 років, які підозрюються у нанесенні тілесних ушкоджень. А двом потерпілим чоловікам 34 та 31 років викликали карету швидкої. Їх шпиталізували до університетської лікарні.