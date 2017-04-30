На БАМі орудує серійний грабіжник, який нападає на дітей

30/04/2017 Розмір тексту:

Бути обережними біля будинків, у малолюдних місцях та в ліфтах закликають поліцейські Тернополя мешканців та гостей обласного центру. В місті орудує грабіжник. Усі злочини зафіксовані на мікрорайоні Сонячний, а саме на вулицях Київська, Володимира Великого, Вишнівецького та на бульварі Куліша.

За останніх дві доби із заявами про грабунки, вчинені схожим способом, звернулося кілька тернополян.

28 квітня до поліції зателефонувала місцева жителька. Жінка повідомила, що невідомий викрав у чотирнадцятилітньої дівчинки золоті сережки вартістю 4 тисячі гривень. Дитина саме заходила у ліфт, коли до неї підійшов невідомий і, погрожуючи, змусив віддати коштовності.

Два факти грабежу зареєстрували і 29 квітня. Близько 14:40 невідомий підійшов до неповнолітньої дівчинки, яка гралася у дворі будинку на бульварі Куліша, та змусив віддати сережки й скейт.

За годину злочин повторився, але уже в під’їзді будинку. Там знову постраждала дитина. Тринадцятилітня дівчинка також під тиском віддала сережки.

Діти запам’ятали нападника. Це чоловік віком 20-25 років, на зріст 170-175 сантиметрів, худорлявої тілобудови. Волосся русяве та в’ється. Був одягнутий в світлу сіру кофту із малюнком, коричневі штани з кишенями.

Поліцейські працюють у посиленому режимі і роблять усе можливе, аби розшукати злочинця. Одна з версій, яку опрацьовують оперативники, нападником може бути наркозалежна особа.

Якщо хтось бачив дану особу, негайно повідомляйте в Тернопільський відділ поліції за телефонами: (0352) 27-11-70, 27-10-71, 27-14-34, 27-12-58, (067) 471-66-23 або на лінію “102”, зазначають у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.